Москва, 29 июля, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Водитель «Газели» сбил сотрудника полиции на 77 км Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Mos03.ru Скорая помощь

ДТП произошло в воскресенье, 29 июля, в районе съезда с трассы М11.

«Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС)… в результате полученных травм скончался в больнице», — сказал источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: Водитель иномарки сбил троих детей на пляже в Приморье

А также: Число пострадавших при ДТП в Иркутске увеличилось до 10