Загреб, 29 июля, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Власти Хорватии ждут визита президента РФ Владимира Путина, который мог бы пойти на пользу региону Юго-Восточной Европы. Об этом сообщила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в беседе с газетой «Коммерсантъ».

Kremlin.ru Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин

По ее словам, она, когда была в Сочи в 2017 году, пригласила Путина в Загреб. Свое приглашение Грабар-Китарович повторила, когда приезжала в Москву на чемпионат мира (ЧМ) по футболу.

«Это был бы первый госвизит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него, — сказала президент Хорватии. — Мы очень ждем Владимира Путина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время визита в Нижний Новгород заявила, что ее впечатлил высокий уровень проведения в России мирового первенства по футболу.

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