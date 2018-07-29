Полтава, Украина, 29 июля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Глобинском районе Полтавской области Украины. Об этом сообщает региональная Национальная полиция на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в субботу, 28 июля, на автодороге «Кременчуг — Черкассы» в районе села Липовое.

«В результате столкновения легковушки и грузовика пострадали мужчина и двое детей», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины происшествия.

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