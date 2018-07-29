Лондон, 29 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Информацию газеты Mirror о том, что в инциденте с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии якобы участвовали «две группы людей из России», прокомментировал пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Скрипаль

«Бесконечный поток утечек в британском медийном пространстве лишь подогревает антироссийскую кампанию, раскручиваемую правительством Великобритании», — сказал пресс-секретарь посольства РФ, слова которого обнародованы на сайте диппредставительства.

По словам дипломата, за последние две-три недели британские СМИ со ссылкой на «источники» наплодили большое «количество версий инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в котором сложно было бы разобраться самым высокопрофессиональным следователям».

Пресс-секретарь посольства РФ также отметил, что непроверенная информация, которая вводит общественность в полное заблуждение, не способствует установлению правды и наказании виновных.

«Пора прекратить искусственное нагнетание обстановки, перейдя в режим работы только с фактами», — отметил дипломат.

29 июля газета Mirror со ссылкой на источник сообщила, что за покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, по мнению британской полиции, стоят «две группы из России».

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