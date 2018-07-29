Пекин, 29 июля, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Девятый и десятый спутники навигационной системы «Бэйдоу-3», изготовленные Китайским исследовательским институтом космических технологий, запущены в Китае с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б», сообщает сегодня, 29 июля, Синьхуа.

AAxanderr Ракета-носитель «Чанчжэн-3Б»

Запуск был произведен сегодня утром с космодрома Сичан в южно-западной провинции Сычуань, и после трехчасового автономного полета все спутники успешно вышли на заданные рабочие орбиты.

Сообщается, что до конца 2018 года должны быть запущены еще восемь спутников этой навигационной системы, после чего их орбитальная группировка значительно увеличится. При этом, отмечается, что одной из задач системы «Бэйдоу-3» является предоставление услуг странам, расположенным вдоль маршрута «Одного пояса и одного пути».