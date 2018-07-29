Олимпийская чемпионка Скофтеруд погибла в Норвегии
Осло, 29 июля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. На юге Норвегии найдена мертвой олимпийская чемпионка 2010 года в лыжных гонках Вибеке Скофтеруд. Об этом сообщает издание NRK со ссылкой на местную полицию.
Rune Bendiksen
Вибеке Скофтеруд
По предварительным данным, 38-летняя спортсменка скончалась в результате аварии во время катания на гидроцикле.
Личность Скофтеруд, тело которой было найдено на берегу одного из островов, установлена после того, как на опознание пригласили членов ее семьи.
В настоящее время полиция проводит по данному факту проверку.
Напомним, представительница Норвегии Вибеке Скофтеруд стала олимпийской чемпионкой мира в 2010 году в Ванкувере.
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