Киев, 29 июля, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Лариса Ницой — украинская детская писательница — рассказала в интервью изданию «Обозреватель» о том, что «ввела украиноязычный режим» в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили работать.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

Как сообщила Ницой, в лагере она пыталась смоделировать языковую ситуацию на Украине. В лагере, куда приехало много русскоязычных детей и вожатых-воспитателей, она установила «украиноязычный режим в лагере», потребовав говорить с детьми только на украинском.

«Я сказала… Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», — пояснила она. При этом всех, кто позволял себе говорить с детьми на русском, было решено штрафовать: «Некоторые воспитатели поехали домой, недосчитавшись к зарплате 500−600 грн. (примерно 1100−1400 руб.)».

По словам Ницой, между собой дети могли разговаривать на любом языке. А за публичные выступления на украинском детей даже поощряли — конфетами.

Ранее писательница неоднократно возмущалась использованием на Украине русского языка. Так, ее возмутили русскоязычные проводники поезда Киев-Запорожье. Также она заявляла, что жителей РФ правильнее называть «московитами», а Россию — «Московией».