Вашингтон, 29 июля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп высказал желание прекратить работу правительства из-за противоречий с Демократической партией по вопросам миграционной политики. Об этом он написал в Twitter 29 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я бы скорее приостановил работу правительства, если демократы не поддержат нашу безопасность на границах… Необходимо избавиться от лотереи (выдачи гражданства — прим. ИА REGNUM ), от практики «поймал и отпустил» … нам стоит перейти к миграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужны великие люди», — написал Трамп в Twitter.

Также он назвал миграционное законодательство США самым глупым в мире. По его мнению, нелегальных мигрантов нужно высылать немедленно, а не после юридических разбирательств.

В апреле он заявил, что больше не собирается договариваться с демократами по программе защиты детей нелегалов от депортации. Президент США неоднократно призывал Конгресс отменить или модифицировать эту программу, но демократы отказываются.