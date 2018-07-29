Вашингтон, 29 июля, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Российский танк Т-80 рано списывать со счетов, несмотря на появление платформы «Армата», пишет The National Interest в статье «Т-80 — это не шутка».

Vitalykuzmin.net Т-80У

Издание отмечает, что Т-80 с газотурбинной силовой установкой лучше подходит к климату в России, и он готов к бою через минуту после запуска.

Также в статье перечисляются различные модификации Т-80У, в т. ч объект 640 «Черный орел». Машина обладала удлиненными корпусом и шасси, что усиливало лобовую броню, и была оснащена более совершенным автоматическим механизмом заряжания. Автор отмечает также, что модель в серийное производство запущена не была.

Кроме того, Минобороны РФ объявило о возможном обновлении модели Т-80УЕ1.

Сообщения о том, что Т-80 якобы устарел, существенно преувеличены, заключает автор статьи.