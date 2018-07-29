Лондон, 29 июля, 2018, 18:33 — ИА Регнум. За последние три года в Великобритании резко сократилось число граждан Российской Федерации, обучающихся в частных школах. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Независимого совета школ.

Grempletonian Ученики частной школы

Так, в 2018 году в частных британских учебных заведениях получали образование почти 1700 граждан РФ, тогда как в 2015 году их число составляло около 2800 человек.

Газета напоминает, что из-за обвинений Лондона в адрес Москвы в «кибератаках» и «причастности к отравлению в Солсбери» отношения двух стран ухудшились. Это, по мнению издания, могло отразиться на сокращении числа российских школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 г. в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон, не предоставив доказательств, сразу обвинил в покушении Москву.

Россия все обвинения отрицает.

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