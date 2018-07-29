Калуга, 29 июля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. 57 муниципальных образований в Калужской области, на территориях которых расположены населенные пункты численностью более 1000 человек, принимают в 2018 году активное участие в формированию комфортной городской среды. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Буньков Денис Калуга

По данным ведомства, на сегодняшний день, субсидии на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» до муниципальных образований доведены в полном объеме. Так, на работы по благоустройству в 2018 году предусмотрено около 360 млн рублей, в том числе из федерального бюджета более 152 млн рублей. В областном бюджете этого года предусмотрено более 208 млн рублей, что на 140 млн рублей больше, чем было необходимо по условиям софинансирования.

Между тем, отраслевое министерство обращает внимание глав муниципальных образований области на личный контроль над реализацией программы городского благоустройства на всех его этапах: от обсуждения с населением до приема завершенных работ в установленные сроки. Одновременно с осуществлением работ муниципальные образования, уже имея определенный опыт исполнения данного проекта, уже могут готовить документацию на 2019 год, — считают в профильном министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области почти 250 тыс. человек приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Жителям одиннадцати муниципалитетов было предложено самим определить, какие из проектов благоустройства необходимо реализовывать в первую очередь. В голосовании участвовало шесть городов с численностью населения более 20 тыс. человек: Калуга, Обнинск, Малоярославец, Людиново, Киров, Балабаново.

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