* ИГ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, 29 июля, 2018, 17:34 — ИА Регнум. На юге Ирака в провинции Киркук группа неизвестных совершила нападение на одну из электростанций. Об этом сообщил агентству «Анадолу» представитель Управления полиции Киркука Афрасъяв Камиль.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак борется с сепаратизмом

По его словам, боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывели из строя оборудование на местной ТЭС и повредили ЛЭП.

«Электричество не подается в райцентры Хавиджа, Зап и Аббаси», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля на востоке Ирака в провинции Дияла прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека.

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