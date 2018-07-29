Кронштадт, Санкт-Петербург, 29 июля, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Кронштадте завершилась морская и воздушная части Главного военно-морского парада, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Здесь были представлены корабли, которые по своим габаритам не могли войти в Неву, где также проходил парад.

Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Празднование Дня ВМФ в Кронштадте

Тысячи зрителей в Кронштадте скопились вдоль кромки воды, чтобы понаблюдать за боевыми кораблями. Действо сопровождалось игрой военного духового оркестра, который, впрочем, заглушал комментарии о проходящих мимо кораблях из громкоговорителя.

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр на Дне ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр на Дне ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр на Дне ВМФ в Кронштадте

Открыла морской парад на Кронштадтском рейде ударная группа: ракетный катер «Чувашия» и малые ракетные корабли «Гейзер» и «Серпухов».

Дарья Драй ИА REGNUM Ракетный катер «Чувашия»

Дарья Драй ИА REGNUM Ракетный катер «Чувашия»

Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ в Кронштадте

«Серпухов» представляет собой новое поколение ракетных кораблей на вооружении ВМФ. Он оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками «Калибр», позволяющими наносить удары крылатыми ракетами и по морским, и по наземным целям.

Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Морской парад на Кронштадском рейде в честь Дня ВМФ

Наличие таких кораблей практически стирает грань между кораблями ближней и дальней морской зоны. Его особое покрытие корпуса и конструкция плоскостей силуэта значительно уменьшают возможность обнаружить корабль в море.

Дарья Драй ИА REGNUM Морская и воздушная части парада в Кронштадте

Далее вдоль острова Котлин проследовала корабельно-поисковая группа в составе малых противолодочных кораблей «Уренгой» и «Зеленодольск».

В этот момент над Кронштадтом пронеслись первые вертолеты. По воде их «догнал» корвет «Бойкий» и многоцелевая корабельная ударная группа из фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» и большого противолодочного корабля «Североморск».

Дарья Драй ИА REGNUM Десантный корабль «Королев»

Дарья Драй ИА REGNUM Большой противолодочный корабль «Североморск»

Фрегат считается наиболее сложным из всех существующих на сегодня кораблей. Он стал первым кораблем океанской зоны, спроектированным и построенным для ВМФ российской промышленностью, вобрав в себя более 30% совершенно уникальных технологий и материалов.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители Военно-морского парада в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Морской парад на Кронштадском рейде в честь Дня ВМФ

«Адмирал Горшков» оснащен такими видами вооружения, которые раньше не применялись. Его защитный контур способен одновременно захватить и сопровождать до 16 летящих объектов, и в сочетании с автоматической пушкой калибром 130 мм, автонаведением и мощной системой радиоэлектронного подавления это делает корабль практически неуязвимым.

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-морскоой парад в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители Военно-морского парада в Кронштадте

За ними проследовала тактическая группа больших десантных кораблей «Королёв», «Иван Грен», а также новейший корабль связи, разведчик «Иван Хурс».

Дарья Драй ИА REGNUM Новейший корабль связи, разведчик «Иван Хурс»

Завершала морскую часть парада в Кронштадте большая дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», которая частично показалась из воды.

Дарья Драй ИА REGNUM Большая дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ»

Затем в небе над Кронштадтом показались самолеты Ил-38н «Новелла», Ту-142мр, Ту-142 мз, штурмовики Су-24м, Су-30см, крылатые разведчики Су-24мр, вертолеты Ка-31р, Ка-27, Ка-28, Ка-29тб, Ми-8 и другие. В финале парада под оркестровую версию «Потому что мы пилоты» группа фронтовых штурмовиков Су-25бм окрасила небо в цвета российского флага.

Дарья Драй ИА REGNUM Авиация в небе над Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Группа фронтовых штурмовиков «Су-256м»

Дарья Драй ИА REGNUM Группа фронтовых штурмовиков «Су-256м»

Зрители потянулись к выходу. Чтобы распределить потоки, потребовалось около часа. Впрочем, желающие могли взойти на палубы ошвартованных здесь боевых кораблей.