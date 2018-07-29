Москва, 29 июля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. По итогам всенародного голосования, которое началось сегодня, 29 июля, в рамках конкурса «Планета Москва», трое лучших фотолетописцев столицы получат право выставить свои работы в парке «Зарядье».

(сс) jarmoluk Фотоискусство

А всего по данным официального сайта мэра Москвы на «VI конкурс городской фотографии «Планета Москва — 2018» было прислано более 3 тысяч работ от 500 мастеров фотографии и простых любителей.

Голосование только началось и продлится до конца августа. Конкурс, как и полагается народному, весьма демократичен: в нем нет государственных, возрастных или иных ограничений — свои работы прислали поклонники Златоглавой не только из России, но и из Китая и Италии, Армении и Казахстана, а также 13-летний фотолюбитель.