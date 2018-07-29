Лондон, 29 июля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Полиция Великобритании считает, что за покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и его дочь Юлию стоят «две группы из России». Об этом сегодня, 29 июля, пишет газета Mirror со ссылкой на источник.

Цитата из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». реж Игорь Масленников. 1979. СССР Это же элементарно, Ватсон!

Утверждается, что одна из групп доставила в Великобританию нервно-паралитическое вещество типа «Новичок», а другая непосредственно участвовала в отравлении.

«Новичок» в королевство был завезен якобы под видом парфюмерии. Что касается флакона духов, который нашли также отравившиеся «Новичком» Чарли Роули и Дон Стерджес, то он, скорее всего, не использовался при покушении на Скрипалей.

Полиция опасается, что на территории Великобритании может находится ещё как минимум одна ёмкость с нервно-паралитическим веществом.

Напомним, что Скрипалей «отравили» в марте 2018 года. Власти Великобритании практически сразу обвинили в покушении на убийство российские власти. При этом нет никаких доказательств того, что Россия каким-то образом причастна к отравлению. Также у российских властей нет никакого мотива пытаться убить Скрипалей таким образом. А вот у британских властей такой мотив отчётливо проглядывается — это прежде всего отвлечение подданных её Величества от проблемы Brexit, а также очередной инструмент в кампании по очернению России на международной арене.