Киев, 30 июля, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук заявил, что униаты планируют принять участие в праздновании 1030-летия крещения Руси в те дни, когда это делают православные, то есть 28 июля. Это высказывание можно считать знаковым на фоне последних событий, связанных с религиозной темой на Украине. Почему украинские греко-католики, заверяя о своей преданности государству, одновременно создают противовес действиям президента Украины Петра Порошенко на религиозной ниве, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Katolik.ru Святослав Шевчук

Объявленный украинским президентом курс на создание Украинской поместной церкви в ее раскольничьем виде ставит канонические украинские церкви перед нелегким вопросом. Допустим, что план Порошенко удался и УПЦ, отколовшаяся от Московского патриархата, стала государственной церковью. Что в таком случае делать остальным конфессиям, тем самым как бы пораженным в правах? Один из возможных сценариев — масштабный переход в киевскую УПЦ прихожан, а может быть, и клира нынешних УПЦ МП и греко-католиков.

Предположив такое развитие событий, можно понять и реакцию тех, кто, подобно Святославу Шевчуку, начинает строить мосты в будущее, готовя новые возможности для маневра на поле религиозной идентичности. Любопытно, что здесь могут пойти в ход неоднозначно трактуемые исторические факты о крещении Руси. Какие же?

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