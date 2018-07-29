Лондон, 29 июля, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Парламент Великобритании озаботился мерами, которые бы сократили влияние так называемых fake news в социальных сетях на избирателей. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает Bloomberg.

(сс) pixel2013 Фальшивые новости

Комитет палаты общин парламента Великобритании представил промежуточные выводы своего расследования о влиянии фальшивых новостей на выборы. Депутаты пришли к выводу, бороться с этой угрозой практически невозможно.

Депутат Дамиан Коллинз заявил, что из-за сильного влияния социальных сетей и их контента на избирателей Великобритания столкнулась с настоящим кризисом демократии.

«Мы столкнулись не меньше чем с кризисом нашей демократии», — сказал Коллинз.

Он пояснил, что такие технологические гиганты, как Facebook или Twitter, а также другие социальные медиа занимаются систематическим манипулированием данными граждан для того, чтобы подсовывать им тот или иной контент без их согласия.

Все это открывает путь таким явлениям, как «кампания по дезинформации» и «сообщения, разжигающие рознь и ненависть».

Чтобы как-то противостоять этим угрозам, парламентарии предлагает обложить крупные технологические компании дополнительными налогами. Из этого налога будет финансироваться работа британского Управление уполномоченного по информационным системам, ICO (регулятор данных). Кроме того, администрации социальных сетей должны будут провести аудит поддельных аккаунтов и разработать новые меры для того, чтобы они могли эффективно бороться с появлением новых анонимных профилей.