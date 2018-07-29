Берлин, 30 июля, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Великий спор, развернувшийся между Евросоюзом и США по поводу российского проекта «Северный поток — 2», служит ярким примером того, как ради достижения преследуемых целей геополитические игроки готовы пожертвовать вчерашними союзниками. Какие процессы станут результатом победы той или иной стороны в этом споре, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Обуздать Германию, набирающую слишком большой, по мнению США, вес в Европе, — вот что стало целью Вашингтона уже с момента открытия газопровода «Северный поток — 1». Несимметричный ответ произошел в виде принятия ЕС третьего энергопакета — свода правил, во многом нейтрализующих преимущества Берлина от обладания «точкой выхода» российского газа на европейский рынок. Следующим ударом стал украинский переворот, в ходе которого к власти на Украине пришло абсолютно подконтрольное США правительство.

Но вместо того, чтобы испуганно согласиться на все американские условия сдачи своих интересов, Россия и Германия начали воплощать в жизнь проект «Северного потока — 2». И тут конфликт начал накаляться удвоенным темпом. Если рассматривать данный процесс нарастания напряженности в рамках научной теории конфликтов, то вот-вот должна начаться следующая, еще более опасная фаза. В чём же она заключается?

Читайте статью Почему США и ЕС вступили в конфликт из-за «Северного потока-2»?и другие публикации Александра Халдея, посвященные рассмотрению мировых политических процессов с точки зрения теории конфликтов.