Санкт-Петербург, 29 июля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий вооружёнными силами России Владимир Путин обошёл на катере парадную линию боевых кораблей военно-морского флота России, которые сегодня, 29 июля, принимают участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос Андреевского флага в День ВМФ

Основная часть военно-морского парада проходит в акватории реки Невы. Однако 12 крупных кораблей выстроились на Кронштадтском рейде, так как из-за своих размеров они не могут войти в Неву.

Верховный главнокомандующий на катере обошел линию боевых кораблей и поприветствовал их экипажи. В частности, Путин поприветствовал экипажи головного фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков», малого ракетного корабля «Серпухов», дизель-электрической подлодки «Владикавказ», большого противолодочного корабля «Североморск», судна связи «Иван Хурс», большого десантного корабля «Иван Грен».

Кроме того, российский лидер приветствовал экипаж атомного подводного ракетоносца «Орел» проекта 949А «Антей», который пришел на парад с Северного флота. Также он приветствовал экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов». Оба этих корабля слишком велики, чтобы войти в Неву, и стоят на рейде Кронштадта.