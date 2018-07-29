Париж, 29 июля, 2018, 10:05 — ИА Регнум. На аукционе во Франции полотно знаменитого русского живописца Константина Коровина — «Веранда» было продано за 560 тыс. евро. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает AFP.

Валентин Серов. Портрет Константина Коровина (фрагмент). 1891

Торги состоялись накануне, 28 июля, в городе Вернон в Нормандии. Первоначальная цена картины составляла 50 тыс. евро, однако в ходе торгов её цена поднялась до 560 тыс. евро.

Известно, что картину выкупил российский коллекционер, который пожелал остаться неизвестным.

Картина «Веранда» — это последнее полотно Коровина, написанное им в России. В 1910-х годах в крымском Гурзуфе он начал цикл импрессионистских полотен. В 1922 году незадолго до эмиграции во Францию, также находясь в Крыму, он создал «Веранду».

С 1925 года эта картина хранилась в частных собраниях во Франции.

Стоит отметить, что во Франции творчество Коровина несколько изменилось, так как художник должен был материально поддерживать свою семью.

На картине изображены фигуры двух человек, которые сидят на веранде дачного дома, залитой летним солнечным светом.

Эксперт аукционной службы Interencheres Иван Бирр напомнил, что это одна из последних больших работ Коровина, созданных в России.

«На ней запечатлена Россия мечты, которая выживает через искусство, несмотря на все потрясения истории», — сказал Бирр.