Юта, США, 29 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Американский штат Юта отметил праздник ЛГБТ под названием День громкой любви. 29 июля в твиттер-аккаунте офиса сенатор от этого штата, Оррина Хатча, размещено соответствующее поздравление от его имени:

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

«Если когда и было время показать нашим ЛГБТ-друзьям, как сильно мы их любим, то это сейчас, в мире, где миллионы страдают в молчании. Мы обязаны друг другу любить громко».

Напомним, в 2015 году Верховный суд США вынес историческое решение о том, что заключение гомосексуальных браков не противоречит американской конституции. Решение Верховного суда, которое сделало гей-браки легальными на всей территории США, признало заключение гей-союза конституционным правом граждан этой страны.