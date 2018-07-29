Посёлок Валаам, Карелия, 29 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. На певческом поле Валаамского монастыря сегодня, 29 июля, открылся IV международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения «Просветитель».

Kremlin.ru Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь

В этом году музыкальный форум посвящен новомученикам и исповедникам Русской православной церкви в ХХ веке. Об этом сообщает официальный релиз организатора фестиваля — Cпасо-Преображенского ставропигиального Валаамского мужского монастыря.

Религиозные и светские произведения исполнят коллективы из России, Молдавии, Греции, Черногории, Белоруссии и Финляндии. Среди них — византийский хор «Агиос Иоаннис Кукузелис», хор Барнаульской духовной семинарии, «Выборгские поющие братья» из Финляндии и другие.