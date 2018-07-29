Киев, 29 июля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В Киеве украинские националисты устроили беспорядки из-за начала застройки района экологического парка Осокорки. Об этом сегодня, 29 июля, сообщают украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Инцидент произошел 28 июля. Боевики из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрались на строительной площадке и решили сперва сломать забор, который её ограждает.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они потребовали от боевиком разойтись, но те в ответ стали провоцировать стражей порядка, выкрикивая оскорбления и проявляя агрессию.

В итоге полицейские задержали двух боевиков. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.