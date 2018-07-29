Нью-Дели, 29 июля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Власти Индии рассматривают возможность приобретения у США системы противовоздушной обороны National Advanced Surface-to-Air Missile System II (NASAMS II). Об этом сегодня, 29 июля, пишет газета Times of India со ссылкой на свои источники.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Несут оружие

По данным издания, власти Индии хотят усилить позиционный район противовоздушной обороны столицы — Нью-Дели. Для этого у США могут быть приобретены системы ПРО NASAMS II.

При этом Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии, в котором председательствует министр обороны страны Нирмалы Ситараман, уже одобрил «признание необходимости» покупки у США систем ПРО NASAMS II. Это означает, что закупка может быть произведена без объявления тендера с несколькими участниками.

Сумма сделки может составить $1 млрд.

Напомним, что система ПРО NASAMS II — это совместная разработка американской компании Raytheon и норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace. Комплексы NASAMS II предназначены для поражения воздушных целей на малых и средних высотах.