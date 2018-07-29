Ханты-Мансийск, 29 июля, 2018, 17:11 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе установлен прожиточный минимум на второй квартал 2018 года. Он увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте труда и занятости Югры.

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Сумма прожиточного минимума на душу населения ХМАО на второй квартал 2018 года установлена в размере 14 тыс. 457 рублей. В первом квартале она составляла 14 тыс. 273 рубля.

Для трудоспособного населения ХМАО прожиточный мимум во втором квартале 2018 года составил 15 тыс. 551 рубль, для пенсионеров — 11 тыс. 805 рублей, для детей — 14 тыс. 427 рублей.

Отмечается, что величина прожиточного минимума устанавливается для определения планки денежных доходов населения при социальных выплатах.

Напомним, согласно проекту Минтруда России, прожиточный минимум в стране во втором квартале 2018 года планируется повысить на 4%. В расчёте на душу населения его размер составит 10 тыс. 444 рублей.