Анкара, 29 июля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна обратится в Международный арбитражный суд, если США откажутся поставлять ранее приобретённые Анкарой истребители пятого поколения F-35. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает телеканал Haber Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Теперь они начали нам еще и угрожать. Если вы нам их не поставите, то мы обратимся в Международный арбитражный суд», — сказал Эрдоган.

Напомним, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июля заявил, что в случае приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Вашингтон введёт против Анкары санкции, а также произойдёт «качественное изменение» двусторонних отношений. Также Митчелл пригрозил, что США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.

Эрдоган подчеркнул, что Турция вполне может рассмотреть альтернативы F-35, если США откажутся выполнять свои обязательства.

Турецкий президент отметил, что его страна всегда «преследовала добрые намерения», а вот США никогда не отвечали на них взаимностью.

При этом Эрдоган напомнил США, что Турция существует не в альтернативной реальности, и такие действия США забыты не будут.