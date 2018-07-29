Новый Орлеан, США, 29 июля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. В американском городе Новый Орлеан в результате стрельбы погибли три человека, ещё семь получили ранения. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

(сс) Matt Popovich Полицейская машина

По данным телеканала как минимум три человека были убиты в результате стрельбы. Семь человек получили ранения и были госпитализированы.

Полиция Нового Орлеана выясняет все обстоятельства произошедшего.