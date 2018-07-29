Красногорск, 29 июля, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Пригородная электричка сбила трёх человек в Московской области. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба транспортного управления полиции по Центральному федеральному округу.

Антон Привальский ИА Красная Весна Электрички

Инцидент произошел в районе станции Чехов в Подмосковье в ночь на 29 июля. Женщина и двое мужчин переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и были сбиты проезжающим электропоездом.

Один мужчина скончался на месте. Ещё двое пострадавших были госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.