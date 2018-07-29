Москва, 29 июля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Днем 29 июля в Москве ожидается от +25 до +27°С, сообщили в Гидрометцентре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в городе

Ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный — 7−12 м/c.

Атмосферное давление при этом продолжит повышаться и составит 753 мм рт. ст. Ранее синоптики сообщили о том, что жаркая погода в России продержится всю следующую неделю.

«Сейчас по всей Европе…, на территории РФ и в Северной Сибири наблюдается сильная жара и волны тепла. Прогнозы наших центров в Германии, Великобритании РФ говорят о том, что эту неделю жара точно будет продолжаться, на следующей неделе — тоже», — отметила замгендиректора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.