Вашингтон, 29 июля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Сын бывшего президента США Рональда Рейгана — Рон считает, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа слишком сильно увлечены ненавистью к Демократической партии, что готовы даже выбрать российского лидера Владимира Путина американским президентом вместо любого представителя Демпартии. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC накануне, 28 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Пистолет. Прическа Трампа

Он также считает, что сторонники Трампа утратили объективность и слепо следуют за президентом США. Тех, кого Трамп любит, они будут любить тоже, и наоборот.

«Если им кажется, что Трамп любит Путина, то они его тоже будут любить», — сказал Рон Рейган.

По его мнению, это уже похоже на «синдром Трампа», и его сторонники «элементарно не дружат с реальностью».