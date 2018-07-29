Джакарта, 29 июля, 2018, 07:37 — ИА Регнум. На острове Ломбок (Индонезия) — к востоку от острова Бали — в результате землетрясения магнитудой 6,4 погибли 10 человек, передает Reuters со ссылкой на местные власти. При этом пострадали не менее 40 человек. Отмечается, что многие жители покинули свои разрушенные дома.

Angelo_Giordano Разрушения

Эпицентр землетрясения — в 31 км к северо-востоку от г. Матарам.

Добавим, что на острове Ломбок проживает около 3 млн человек.