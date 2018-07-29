Берлин, 29 июля, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Депутат германского бундестага Хайке Хензель заявил, что ни у британских, ни у немецких специальных служб нет никакого подтверждения того, что Россия каким-то образом причастная к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и его дочери Юлии в марте этого года в английском городе Солсбери. Об этом Хензель заявил в интервью Junge Welt.

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Хензель отметил, что германское правительство уже второй раз за короткий срок отказалось предоставлять бундестагу и гражданам Германии доказательства, якобы полученные от британских спецслужб, на основании которых Россия обвиняется в отравлении Скрипалей.

Такой отказ, по мнению депутата Хензеля, свидетельствует лишь об одном — «никаких реальных доказательств нет».

Также он отметил, что власти Германии не отвечают на запрос о том, действительно ли германские спецслужбы обладают отравляющим веществом А-234, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.