Москва, 29 июля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Бывший игрок российской национальной сборной по футболу, полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал слова волейболистки Екатерины Гамовой, которая раскритиковала решение министерства спорта России присвоить футболистам сборной звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в ¼ финала чемпионата мира. Об этом сегодня, 29 июля, пишет «Спорт-Экспресс».

(сс) Садовников Дмитрий Евгений Алдонин

Напомним, что двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призер Олимпиады Екатерина Гамова раскритиковала министерство спорта России за решение присвоить игрокам сборной России звания заслуженных мастеров спорта. Гамова напомнила, что ранее министерство не присваивало звания ЗМС даже тем спортсменам, которые выигрывали финалы чемпионатов мира и получали золотые медали на Олимпиадах. А тут звания ЗМС получили все футболисты сборной, которая дошла всего-навсего до ¼ финала чемпионата мира. Гамова констатировала, что звание ЗМС таким образом было девальвировано.

Кроме того, в спортивных кругах недовольны тем, что футболистам также вручили государственные награды только за то, что они вышли в ¼ финала.

Алдонин заявил, что он не со всем согласен с Гамовой, но вполне может понять её чувства.

«Она говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира. Это вопрос к руководителям российского спорта», — сказал Алдонин.

Бывший игрок сборной отметил, что выход в ¼ финала чемпионата мира это всё-таки прекрасное достижение, учитывая уровень конкуренции в футболе. Но в словах Гамовой есть своя правда.