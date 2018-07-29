Брюссель, 29 июля, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон вернулся в Бельгию из Германии после освобождения из-под подписки о невыезде. Политик заявил, что намерен продолжать борьбу за независимость Каталонии от Испании, передает бельгийская радиостанция Bel-RTL.

Generalitat de Catalunya Карлес Пучдемон-и-Казамажо

Сторонники независимой Каталонии, в том числе действующий глава региона Жоаким Торра, встречали Пучдемона в аэропорту Брюсселя. По прибытии политик заявил журналистам, что продолжит политическую деятельность, цель которой — независимость Барселоны от Мадрида. Он также намерен добиваться освобождения каталонских политиков, находящихся в заключении в Испании.

Пучдемон поселился на вилле в Ватерлоо, уточняет издание elРeriodico. По этому случаю состоялось праздничное мероприятие, участниками которого стали от 200 до 300 сторонников независимой Каталонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Пучдемона, бежавшего из Испании после референдума о независимости Каталонии, арестовали в Германии. Через некоторое время политика освободили под подписку о невыезде. В июле Пучдемон и Торра объявили о создании нового движения, в рамках которого могут объединиться все сторонники независимости региона.

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