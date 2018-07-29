Москва, 29 июля, 2018, 04:17 — ИА Регнум. Британский коллектив Gorillaz крайне огорчен отменой выступления в Москве из-за плохой погоды. Заявление группы опубликовано в соцсети Twitter.

(сс) Drew de F Fawkes Gorilaz в 2017 году

«Мы ничего не могли с этим поделать. Ваша безопасность должна быть всегда на первом месте», — отметили музыканты Gorillaz.

https://twitter.com/gorillaz/status/1023313641276416000

Как сообщало ИА REGNUM, первый в России концерт группы Gorillaz, который должен был состояться на фестивале Park Live, был отменен из-за грозы и ливня. Организаторы мероприятия предупредили, что выступления в таких условиях могут привести к человеческим жертвам.

Группа Gorillaz была создана в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. Особенность коллектива — анимационные участники, которые «живут» в обширной вымышленной вселенной.