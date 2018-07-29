Москва, 29 июля, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Бывший полузащитник футбольной сборной РФ Евгений Алдонин прокомментировал высказывание волейболистки Екатерины Гамовой об обесценивании Минспортом РФ звания ЗМС (заслуженный мастер спорта). Выход в ¼ финала чемпионата мира по футболу — достойный результат для российских спортсменов, заявил он в интервью «Спорт-Экспресс».

(сс) Alexandr Mysiakin Евгений Алдонин (в белой форме)

"Не всецело, но тоже ее понимаю, когда она говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира», — отметил Алдонин.

С подобными ситуациями необходимо разбираться. Вместе с тем победа российской сборной в 1/8 финала ЧМ по футболу — действительно историческое достижение, считает футболист.

«Поэтому с одной стороны согласен с Гамовой, а с другой — прекрасно понимаю уровень конкуренции в футболе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала Минспорт РФ за присвоение игрокам сборной РФ по футболу звания ЗМС за выход в ¼ финала мирового первенства. Другим спортсменам для этого нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, отметила она.