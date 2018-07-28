Денвер, США, 29 июля, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Портрет президента России Владимира Путина появился в здании законодательного собрания штата Колорадо на месте, предусмотренном для изображения главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Miami Herald.

Twitter: @SteveFenberg Портрет Владимира Путина

Речь идет о галерее портретов президентов США, которая находится в одном из помещений. Для изображения действующего президента отведено свободное место. Портрета Трампа пока нет, так как местная общественная организация еще не собрала для этого средства.

Неизвестные поместили на пустое место портрет российского президента. Спустя некоторое время портрет убрали сотрудники учреждения, однако снимок из здания оказался в сети: его опубликовал в микроблоге сенатор Стив Фенберг.

https://twitter.com/MiamiHerald/status/1023204175700582400

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в штате Огайо перед началом митинга с участием Трампа показали фрагмент выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ.

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