Москва, 29 июля, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Личность мужчины, ранившего командира взвода полиции возле посольства Словакии в Москве, установлена. Об этом сообщает РЕН ТВ.

(сс) niekverlaan С ножом

Подозреваемого зовут Илес Б., он находится в розыске. Злоумышленнику 18 лет, уточняет телеграм-канал Mash. Из опроса родственников подозреваемого следует, что нападение на сотрудника полиции он готовил заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля вооруженный ножом мужчина набросился на командира взвода полиции по охране диппредставительств и консульств. Инцидент произошел возле дома 33 на 1-й Брестской улице. Пострадавший полицейский был госпитализирован, напавший на него мужчина скрылся.

По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ. Столичная полиция опубликовала перечень основных примет злоумышленника. Известно, что он порезал кисть правой руки.

Читайте также: Появилась видеозапись нападения на командира взвода полиции в Москве