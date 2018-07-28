Домодедово, Московская область, 29 июля, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Домодедовском районе Подмосковья выросло до 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Отмечается, что среди пострадавших — один ребенок. В Домодедовскую больницу доставлены 13 человек, еще семеро госпитализированы в травматологический центр в Подольске.

Как передавало ИА REGNUM, авария с участием пассажирского автобуса произошла 28 июля на трассе А-107. Ранее сообщалось о 12 пострадавших. Автобус следовал из Москвы в Ижевск.