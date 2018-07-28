Самара, 29 июля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. В Камышлинском районе Самарской области легковой автомобиль сбил шестерых пешеходов (четверо детей и двое взрослых). Об этом сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Несчастный случай, трагедия, смерть, убийство

По предварительным данным, автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, съехал на обочину дороги и совершил наезд на пешеходов.

«Пострадали четверо несовершеннолетних…, а также двое взрослых», — сказал источник.

Отмечается, что все пешеходы, получившие различные травмы, доставлены в местную больницу.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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