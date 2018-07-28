Париж, 28 июля, 2018, 23:10 — ИА Регнум. На юго-востоке Франции потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает телеканал Europe1 со ссылкой на свои источники.

Легкомоторный самолет

ЧП произошло в субботу, 28 июля, неподалеку от города Шарлевиль-Мезьер. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще двое получили различные травмы.

«Небольшой самолет врезался в дерево», — передает вещатель.

Согласно предварительным данным, у воздушного судна возникли проблемы с двигателем.

Другие подробности пока неизвестны.

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