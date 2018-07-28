Вашингтон, 28 июля, 2018, 22:57 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния из-за крупных лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение принял президент США Дональд Трамп, говорится в сообщении Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Сегодня (28 июля) президент Дональд Трамп объявил о режиме ЧС в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в штате Калифорния уже причинили серьезный ущерб некоторым общинам штата, где сгорели десятки жилых домов. 27 июля при попытке «сдержать пламя» погиб оператор бульдозера, помимо него пострадали еще трое сотрудников пожарных служб.

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