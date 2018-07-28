Ярославль, 28 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Общественная палата России проведет проверку о возможной попытке бывшего члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ярославской области Нур-Эл Хасиева вывести своих родственников на условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом сообщил член Общественной палаты РФ, член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов на странице в соцсети Facebook.

Антон Самарский Колония

По его словам, Хасиев ранее выступал с громкими заявлениями против ОНК, якобы те знали о всех пытках в колонии Ярославля. Носов отметил, что причины поведения Хасиева после расследования прояснились.

«По предварительным данным, оказалось, что во время его (Нур-Эл Хасиев) работы в ОНК, он пытался вывести на УДО своих родственников, — написал Носов. — И вот как раз этот факт нуждается в очень серьезной проверке».

Носов выразил надежду, что Общественная палата России в ближайшее время во «всем разберется».

Напомним, видеозапись, на которой сотрудники в камуфляжной форме применяют насилие по отношению к удерживаемому мужчине, ранее появилась в СМИ. Инцидент произошел в ярославской ИК-1 в 2017 г., а запись сделал один из сотрудников исправительного учреждения.