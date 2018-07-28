Кишинёв, 28 июля, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В пассажирский самолет авиакомпании Air Moldova, который летел из Кишинева в Санкт-Петербург, ударила молния. Об этом говорится на странице авиакомпании в соцсети Facebook.

Молния и самолет

«В самолет E190 … через 10 минут после взлёта попала молния», — говорится в сообщении.

В момент ЧП в воздушном судне находилось 113 пассажиров и члены экипажа. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Отмечается, что самолет E190 вернулся в аэропорт Кишинева.

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