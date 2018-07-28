Анкара, 28 июля, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает в субботу, 28 июля, агентство «Анадолу» со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Турции

«Подробности телефонного разговора не разглашаются», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля вице-президент США Майк Пенс потребовал от официальных властей Турции освободить американского пастора Эндрю Брансона.

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