Вашингтон, 28 июля, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Пять финалистов конкурса, посвященного разработке жилищ на Марсе, выбрало NASA совместно с американским университетом Брадли, сообщил портал Naked Science.

Nasa.gov Колония на Марсе

Призовое вознаграждение в 100 тысяч долларов будет разделено между пятью командами, которые теперь должны будут построить экспериментальные модели проектов в масштабе 1:3.

К проектам были предъявлены жесткие требования. Жилье должно иметь площадь 300 кв. м., в нем должны быть все условия для комфортного проживания четырех человек в течение года. Конечно же, учитывались материалы, из которых предлагалось возводить постройку и инфраструктура.

Два представленных проекта предполагают добывать материалы для постройки непосредственно на Марсе.

Первый проект команды из Арканзаса предполагает строительство без участия человека, при помощи 3D печати на принтере.

Авторы второго проекта предложили дом в виде цилиндра, на четырех этажах которого предполагается расположить жилые и служебные помещения.

Третий проект под названием Kahn-Yates интересен тем, что здесь для поселенцев предусмотрен сад, накрытый защитным куполом.

В четвертом проекте инженерами найден баланс между естественным освещением жилищ и защитой от радиации. Это достигается путем продуманного размещения комнат: там, где астронавты будут проводить больше всего времени, будет и самая лучшая защита от радиации.

И на пятом месте проект, авторы которого представили куполообразное здание, разделенное внутри на две части: спальни и служебные помещения.

Напомним, что недавно на Марсе с помощью радарных наблюдений обнаружили возможный подземный резервуар с жидкой водой.