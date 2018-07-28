Калуга, 28 июля, 2018, 17:32 — ИА Регнум. На калужских автозаправках, в период с 19 по 26 июля 2018 года, оптовые цены уменьшились на бензин — на 2,3%, на дизельное топливо — на 1%. Розничные цены на все виды топлива на АЗС крупнейших операторов остались без изменения. Об этом 28 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве конкурентной политики региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Между тем, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по-прежнему занимает 1 место по бензину автомобильному (41,48 руб./л) и 1 место по дизельному топливу (42,17 руб./л).

Напомним, по информации регионального министерства конкурентной политики, на территории Калужской области действуют 186 АЗС. Более 60% от их количества представлены сетевыми организациями «Газпромнефть-Центра», «Лукойл-Черноземьенефтепродукта», «Роснефти» (в лице ПАО «Калуганефтепродукт»), ГЭС — розницы, остальные автозаправочные станции представителя ют малый бизнес.

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