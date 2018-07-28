Москва, 28 июля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. 30 июля в Центральном Доме литераторов пройдет прощание с российским писателем Владимиром Войновичем, скончавшимся от сердечного приступа на 86-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила сестра вдовы писателя Ирина Смирнова.

Dmitry Rozhkov Владимир Войнович

«Прощание с Владимиром Николаевичем состоится в Центральном Доме литераторов … в 11:00 мск», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, похороны писателя Войновича пройдут на Троекуровском кладбище в тот же день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля советский и российский писатель Владимир Войнович умер от сердечного приступа.

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