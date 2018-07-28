Сростки, Алтайский край, 28 июля, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» подходит к завершению, сообщает 28 июля портал «Алтайская правда».

Altairegion22.ru Памятник Василию Шукшину

В селе Сростки Алтайского края сегодня проходят заключительные мероприятия XX Шукшинского кинофестиваля. Уже названы киноленты-победители фестиваля.

Главный приз получил кинофильм режиссера Владимира Котта «Карп отмороженный».

Диплом за следование традициям Шукшина завоевала киноработа режиссера Веры Смолиной «Парад планет» (Россия).

Главный приз за короткометражный фильм получила работа Хавы Мухиева «Дерево» (Россия)

Лучшим сценарием названа работа сценарист Владислава Фурмана, фильм «Гупешка». Приз за лучшую режиссерскую работу назначен фильму «Лили» Ильи и Антона Чижиковых. За лучшее исполнение женской роли отмечена актриса Олимпия Ивлева.

Напомним, что XX Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» начал свою работу 23 июля. В программу фестиваля были включены выставки, посвященные творчеству Василия Шукшина, песенный фестиваль «В гостях у Шукшина», межрегиональный фестиваль народного творчества «Правда Шукшина», творческие встречи с литераторами и кинодеятелями и многое другое.