Москва, 28 июля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Нападающий национальной сборной России по футболу Артём Дзюба предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы. Об этом Дзюба заявил сегодня, 28 июля, на церемонии награждения игроков и тренеров сборной России в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин на гала-матче Ночной хоккейной лиги

Дзюба отметил, что для него лично и для всех членов сборной огромная честь находиться здесь и огромная гордость представлять Россию в мировом футболе.

«Нам будет очень приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы», — сказал Дзюба.

На это Путин ответил, что в этом случае ему придётся «и кимоно поменять и горные лыжи забросить».

«Я не спортсмен, я физкультурник», — пояснил Путин.

Далее полузащитник сборной России Денис Черышев поблагодарил Путина за ту поддержку, что он оказывал сборной на всем протяжении чемпионата мира по футболу 2018 года, а также за то, что сегодня их награждают в Кремле.

Напомним, что российский лидер играет в хоккей с 2011 года. Также он увлекается горными лыжами.